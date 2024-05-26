Признание Палестины. Есть ли решение конфликта на Ближнем Востоке?

Власти Ирландии, Испании и Норвегии объявили о решении признать независимость Палестины. Конечно, Израиль отреагировал на происходящее достаточно остро, отозвал своих послов из этих стран. Как заявил глава израильского МИД, еврейское государство не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и безопасность и раскритиковал европейцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирландия, Испания и Норвегия приняли решение признать независимость Палестины на фоне вооруженного конфликта в секторе Газа, который вспыхнул после октябрьской атаки ХАМАС. Тогда убили и взяли в заложники сотни израильтян, в ответ Израиль начал полномасштабную военную операцию. В последнее время широко обсуждается вопрос операции в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Некоторые страны, в том числе США, предостерегают Израиль от масштабных боевых действий в городе, где скопились около 1,5 миллиона человек.

А в начале недели прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля, которые, по его словам, несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности в Палестине. Одновременно он потребовал и ареста трех лидеров ХАМАС. Пока никто никого не арестовал, конечно. Да и вряд ли это произойдет. Ведь МУС называют карманной организацией США.

Но прежде чем судить о современных реалиях, немного предыстории. Здесь важно. Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании в Палестине двух государств (еврейского и арабского) еще в 1947-м. После образования Израиля в 1948 году арабские страны ввели на его территорию войска, но потерпели поражение, а израильтяне заняли около половины территорий, где планировалось создать арабское государство. Уже в 1988 году на сессии Национального совета Палестины в Алжире было объявлено о создании государства со столицей в Восточном Иерусалиме, но фактически оно до сих пор не обладает суверенитетом. У Палестины нет собственной армии и денежной единицы, а большинство границ и Восточный Иерусалим контролирует Израиль. Кроме того, с 2007 года Палестина политически расколота. Западный берег Иордана контролирует движение ФАТХ, а сектор Газа до израильской операции находился под контролем ХАМАС.