Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса:

Зеленский хочет уйти. Ему неслучайно продали королевский дворец. Он наколотил уже достаточно денег, дабы спокойно функционировать, как Яценюк. Он, наверное, понимает, что он сакральная жертва. У него уже лоб помазан зеленкой.

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