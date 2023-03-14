Прямой эфир

Учёные перехитрили панд, которые не хотели размножаться

14 марта 2023 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ученые перехитрили панд, не желавших размножаться. В Исследовательском центре гигантских панд Циньлин в провинции Шэньси на северо-западе Китая зафиксирован пик рождаемости.

Учёные перехитрили панд, которые не хотели размножаться-1

В 2022 году там родились шесть здоровых детенышей благодаря искусственному осеменению. Это было самое большое количество новорожденных за год с момента основания центра в 2003-м. Ну а с того времени общая численность появившихся на свет в неволе панд там составляет 42. Высокий уровень рождаемости объясняют ключевыми технологиями, используемыми в центре.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кафе, такси и ночлег. Вот какой сервис для собак появился в Индии
14 марта 2023 12:19

Кафе, такси и ночлег. Вот какой сервис для собак появился в Индии

Каждый седьмой британец отказывается от еды ради экономии
14 марта 2023 10:32

Каждый седьмой британец отказывается от еды ради экономии

Италия решила задействовать флот для борьбы с незаконной миграцией
14 марта 2023 10:31

Италия решила задействовать флот для борьбы с незаконной миграцией