Учёные перехитрили панд, которые не хотели размножаться

Ученые перехитрили панд, не желавших размножаться. В Исследовательском центре гигантских панд Циньлин в провинции Шэньси на северо-западе Китая зафиксирован пик рождаемости.

В 2022 году там родились шесть здоровых детенышей благодаря искусственному осеменению. Это было самое большое количество новорожденных за год с момента основания центра в 2003-м. Ну а с того времени общая численность появившихся на свет в неволе панд там составляет 42. Высокий уровень рождаемости объясняют ключевыми технологиями, используемыми в центре.