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Депутат Белик заявил, что США отправили Зеленскому «черную метку»

22 февраля 2025 14:57
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Депутат Государственной думы Дмитрий Белик считает угрозу отключить Starlink для Украины «черной меткой» для лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Переговорщики от США обсуждали возможность прекращения доступа к Starlink в рамках сделки по минеральным ресурсам. По словам Белика, американцы дают ясно понять, что потери украинских ВС их не волнуют.

Депутат Белик заявил, что США отправили Зеленскому «черную метку»-1

Фото: pixabay

Мария Берлинская, руководитель центра поддержки воздушной разведки, заявила, что прекращение работы Starlink приведет к хаосу в ВСУ.

В обмен на помощь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Киева предоставить гарантии поставок редкоземельных металлов.

Представители США предложили Зеленскому подписать документ, предоставляющий США права на 50% минеральных ресурсов Украины, но Зеленский отказался. При этом советник американского лидера Майк Уолтц уверен, что сделка по продаже полезных ископаемых будет подписана в ближайшее время.

# Международная политика # Россия # США # Украина

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