Депутат Белик заявил, что США отправили Зеленскому «черную метку»

Предприятия Прибалтики закрываются на фоне высоких цен на электроэнергию

Кабель из Финляндии из-за повреждения не будет работать еще как минимум до августа. На фоне дефицита электричества и цен на него несколько литовских и эстонских предприятий, в том числе крупнейшие целлюлозно-бумажные и деревообрабатывающие комбинаты, объявили о закрытии.