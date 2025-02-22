Депутат Белик заявил, что США отправили Зеленскому «черную метку»

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик считает угрозу отключить Starlink для Украины «черной меткой» для лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Переговорщики от США обсуждали возможность прекращения доступа к Starlink в рамках сделки по минеральным ресурсам. По словам Белика, американцы дают ясно понять, что потери украинских ВС их не волнуют.
Мария Берлинская, руководитель центра поддержки воздушной разведки, заявила, что прекращение работы Starlink приведет к хаосу в ВСУ.
В обмен на помощь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Киева предоставить гарантии поставок редкоземельных металлов.
Представители США предложили Зеленскому подписать документ, предоставляющий США права на 50% минеральных ресурсов Украины, но Зеленский отказался. При этом советник американского лидера Майк Уолтц уверен, что сделка по продаже полезных ископаемых будет подписана в ближайшее время.