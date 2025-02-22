Пока Беларусь наводит и укрепляет мосты дружбы, заключая контракты и расширяя свое присутствие на рынках, европейские чиновники разрывают многолетние связи, а местные жители пожинают плоды недальновидности своих политиков. После отключения от БРЭЛЛ в Латвии, Литве и Эстонии до сих пор отсутствует часть регулярного электроснабжения, что, в свою очередь, вынуждает заводы закрываться, а людей – экономить на отоплении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кабель из Финляндии из-за повреждения не будет работать еще как минимум до августа. На фоне дефицита электричества и цен на него несколько литовских и эстонских предприятий, в том числе крупнейшие целлюлозно-бумажные и деревообрабатывающие комбинаты, объявили о закрытии. Для выработки электроэнергии Вильнюсу пришлось использовать больше голубого топлива, цена на которое в Европе выросла до двухлетнего максимума. Так отказ от российских и белорусских ресурсов вовсе не привел Прибалтику к процветанию, а наоборот, только усугубил и так плачевное положение.