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Reuters: Россия может отдать свои замороженные активы на восстановление Украины

22 февраля 2025 14:25
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По данным из источников агентств Reuters, российская сторона якобы рассматривает вопрос о выделении 300 миллиардов долларов из своих замороженных активов для помощи в процессе восстановления Украины при условии, что часть этих средств будет выделена нужды занятых Россией территорий. Об этом пишет ТАСС.

Москва предполагает, что эти замороженные активы будут направлены на восстановление Украины, как это предусмотрено мирным соглашением, и не против договориться о сумме, эквивалентной двум третям этих средств, с гарантией подотчетности.

Кроме того, необходимо обсудить, с какими компаниями будут заключены контракты на восстановление. Однако Россия дала понять, что активы могут быть разморожены только в рамках процедуры снятия санкций.

Reuters: Россия может отдать свои замороженные активы на восстановление Украины-1

Фото: pixabay

ЕС, Канада, США и Япония после начала СВО заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Вопрос о конфискации этих активов странами Запада для целей восстановления Украины периодически поднимался политиками и СМИ на Западе.

Мария Захарова предупредила, что Москва примет ответные политические и экономические меры, если ее активы будут конфискованы.

# Международная политика

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