В Грузии из-за обильных осадков перекрыто движение нескольких международных автострад

Обильный снегопад обрушился на Грузию. Большое количество осадков вызвало трудности как для местных жителей, так и для международных перевозчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за опасности схода лавин дорога к границе с Россией на некоторых участках закрыта уже вторые сутки. На обочине выстроилась очередь из грузовиков, перекрыты несколько международных трасс. Дорожные службы работают без перерывов, тем не менее движение остается затрудненным. Снегом засыпало Батуми и Кахетию. В некоторых регионах для посещения закрыты достопримечательности. По прогнозам синоптиков, снежная погода продлится до конца этой недели.