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Делегация США прибыла на переговоры России и Украины в Стамбуле

15 мая 2025 11:54
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Делегация США прибыла на переговоры России и Украины в Стамбуле-0

Американская делегация прибыла в Стамбул, где 15 мая пройдут переговоры между Москвой и Киевом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкой внешнеполитическое ведомство.

Прямые переговоры между РФ и Украиной сегодня ожидаются в Турции впервые за последние три года.

Участие российского президента Владимира Путина в переговорном процессе не планируется. Как сообщил официальный представитель Кремля, в графике российского лидера не значится посещение Турции и в ближайшие дни.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что готов прилететь в Стамбул 16 мая, если в этом будет необходимость. Лидер Америки выразил уверенность, что переговоры РФ и Украины должны пройти хорошо.

Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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