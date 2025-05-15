Делегация США прибыла на переговоры России и Украины в Стамбуле

Американская делегация прибыла в Стамбул, где 15 мая пройдут переговоры между Москвой и Киевом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкой внешнеполитическое ведомство.

Прямые переговоры между РФ и Украиной сегодня ожидаются в Турции впервые за последние три года.

Участие российского президента Владимира Путина в переговорном процессе не планируется. Как сообщил официальный представитель Кремля, в графике российского лидера не значится посещение Турции и в ближайшие дни.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что готов прилететь в Стамбул 16 мая, если в этом будет необходимость. Лидер Америки выразил уверенность, что переговоры РФ и Украины должны пройти хорошо.