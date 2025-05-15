Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле

Российский лидер Владимир Путин вечером в среду, 14 мая, собрал совещание по подготовке к переговорам с украинской стороной в Стамбуле. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Переговоры в Турции по регулированию украинского конфликта стартуют 15 мая в десять часов утра по московскому времени. Состав российской делегации накануне озвучил Путин. Ее возглавит помощник российского президента Владимир Мединский. В составе также находятся заместитель главы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник главного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин.