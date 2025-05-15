Житель Самары в небе попытался выйти из самолёта

Житель Самары предпринял попытку во время полета открыть дверь самолета. Он задержан, пишет РИА Новости.

Происшествие случилось с участием 35-летнего мужчины на воздушном судне, которое направлялось из «Шереметьево» в аэропорт Петропавловска-Камчатского. Дебошир агрессивно себя вел на борту самолета и пытался выйти во время полета. На требование экипажа прекратить подобные действия, мужчина не реагировал: его пришлось обездвижить. После посадки пассажир был передан полицейским.

В отношении мужчины проводится проверка.