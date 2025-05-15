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Песков ответил, прилетит ли Путин на переговоры в Стамбул

15 мая 2025 09:05
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Песков ответил, прилетит ли Путин на переговоры в Стамбул-0

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о вероятности присутствия российского лидера на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом информирует РИА Новости.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной должны пройти 15 мая в Турции. Вначале сообщалось, что они стартуют утром, а после по инициативе турецкой стороны переговорный процесс был перенесен на вторую половину дня. В четверг также должны состояться переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле

# Владимир Путин # Дмитрий Песков # Владимир Зеленский # Реджеп Тайип Эрдоган

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