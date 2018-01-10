Сцену он сравнивал с корридой. Каким мы запомним Михаила Державина

Любимого многими поколениями народного артиста России хорошо знали и в Беларуси. Его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Пожалуй, самая популярная роль из них – «Трое в лодке, не считая собаки».

Роль Джорджа в этом блистательном актерском трио, пожалуй, самый известный образ Михаила Державина на киноэкране. Впрочем, перевоплотиться в английского джентльмена было несложно. Он и в жизни был интеллигентным, элегантным, неизменно по-доброму ироничным. Более 30 ролей в кино: «Ревизор», «Чокнутые», «Жених из Майями», «Старые клячи». Но сердце самого актера принадлежало театру.

Полвека службы и полсотни ролей. Подмостки театра сатиры были по-настоящему родными. Там его ласково называли «МихМих». А сам Державин, в жизни отзывчивый и улыбчивый, сцену сравнивал с корридой. Тореадору нужно победить быка, а артисту зрителей. И публика неизменно оставалась сражена его безграничным обаянием и тонким юмором.

Кажется, не он выбрал театр. А наоборот. Родился в актерской семье. Все детство прошло на улице Вахтангова. Он любил повторять, что любимая роль еще не сыграна и добрые глаза загорались лукавой искринкой.