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На севере Индии от аномального холода погибли 40 человек

10 января 2018 16:01
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Новости Индии. От аномальных холодов в Индии погибли свыше 40 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Индии от аномального холода погибли 40 человек-1

Все случаи гибели зафиксированы на севере страны. Температура воздуха здесь уже на протяжении недели колеблется от 3 до 7,5 ͦ тепла. При этом центральное отопление в Индии отсутствует.

На севере Индии от аномального холода погибли 40 человек-4

В общей сложности, за последние 5 суток такая погода привела к смерти 143 человек, среди которых есть и дети.

# Фотофакт # Погода

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