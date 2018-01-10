На севере Индии от аномального холода погибли 40 человек

Новости Индии. От аномальных холодов в Индии погибли свыше 40 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все случаи гибели зафиксированы на севере страны. Температура воздуха здесь уже на протяжении недели колеблется от 3 до 7,5 ͦ тепла. При этом центральное отопление в Индии отсутствует.