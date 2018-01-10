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Хотел ограбить магазин, но оказался заперт: неудачное ограбление в США

10 января 2018 16:07
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Новости США. Сотрудники магазина в Хьюстоне заперли грабителя до приезда полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотел ограбить магазин, но оказался заперт: неудачное ограбление в США-1

Вооруженный мужчина вошел в помещение и, угрожая пистолетом, потребовал открыть кассу. Пока он выбирал, чем поживиться, персонал вывел немногочисленных клиентов на улицу, после чего дверь захлопнули.

Злоумышленник пытался выстрелить в замок, чтобы освободиться из заточения, однако эта попытка не увенчалась успехом. Вскоре появились полицейские, которые взяли вора под стражу. Теперь ему грозят суд и тюремное заключение.

# Фотофакт # Ограбление

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