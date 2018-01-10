Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Новости России. Прощание с Михаилом Державиным состоится 15 января. Церемония пройдет в Театре сатиры.

«Уходят великие люди. И как я рада, что смогла увидеть его не только на экране телевизора». Поклонники скорбят о смерти Михаила Державина



По просьбе родственников и ходатайству руководства театра его похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.



Сергей Собянин:

По просьбе родственников, а также ходатайству руководства Театра сатиры принято решение о захоронении Михаила Державина на Новодевичьем кладбище.

На Новодевичьем кладбище покоится отец Михаила Михайловича.

Напомним, Михаил Державин ушел из жизни в возрасте 81 года после тяжелой болезни.

Сцену он сравнивал с корридой. Каким мы запомним Михаила Державина