Карлес Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы Каталонии

Новости Испании. Об этом представители коалиции «Вместе за Каталонию», партии «Левые республиканцы Каталонии» и сам Пучдемон договорились на встрече в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утвердить его кандидатуру планируют с помощью видеосвязи или зачитав речь политика, так как сам он не может приехать в Испанию из-за выписанного ордера на его арест.