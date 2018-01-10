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Карлес Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы Каталонии

10 января 2018 15:56
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Новости Испании. Об этом представители коалиции «Вместе за Каталонию», партии «Левые республиканцы Каталонии» и сам Пучдемон договорились на встрече в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карлес Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы Каталонии-1

Утвердить его кандидатуру планируют с помощью видеосвязи или зачитав речь политика, так как сам он не может приехать в Испанию из-за выписанного ордера на его арест.

Карлес Пучдемон вновь будет выдвигаться на пост главы Каталонии-4

Кроме того, генеральный секретарь «Левых республиканцев» и Пучдемон уже договорились, что президиум парламента сформируют представляемые ими партии.

# Акции протеста # Фотофакт

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