Даниил Безсонов про главную цель Запада: «Им нужно сократить популяцию русских на планете»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев. Григорий Азаренок, СТВ:

Понятно, цели СВО – денацификация, демилитаризация. Тем не менее здесь, в Беларуси, там, на полях сражений, в Москве, Питере и везде люди должны понимать, за что идет борьба. Не за победу Украины и восстановление ее территорий воюет Запад. Они заявляют свои цели: расчленение России, уничтожение ее из истории. Что это будет означать для человечества в целом? Люди, почитайте Бернара-Анри Леви – «смерть человека», «человек умер». Понятно, вы скажете, что это теории, «золотой миллиард». Да какие теории? Практика Запада.

Даниил Безсонов, экс-заместитель министра информации ДНР, публицист:

Это уже видно, конечно. Григорий Азаренок:

Что ждет человечество в случае победы Запада? Мы говорим: гегемон слабый, вялый. Так давайте, если он такой слабый, мы его сейчас… Три раза «ура» скажем и ломанем. Даниил Безсонов:

Он не слабый на самом деле, в том-то и дело. Григорий Азаренок:

Он пока умирать не собирается. Хотя объективно история его хоронит, но он с этим не согласен. Даниил Безсонов:

Если бы американцы и англичане воевали честно своими армиями, солдатами, то этот вопрос давно бы уже был закрыт. А они же делают хитро, они манипулируют другими народами, странами, они просто манипулируют долларом, подкупают людей, и люди делают своими руками то, что им нужно. Поэтому все сложнее с ними. Они достаточно сильны. А насчет того, что будет… Все вернется к тому, что им необходимо. И они этого не скрывают – им нужно сократить популяцию русских на планете. Григорий Азаренок:

Да всего человечества. Даниил Безсонов:

Русские для них всегда сила, которая не позволит им править миром. Так всю историю было. Вот они пытаются периодически, но русские им не позволяют. Я не говорю, что русские – это граждане России. Это белорусы, россияне, украинцы. Это русские, которых разделили когда-то на отдельные страны. Хотя, по сути, мы один народ. Не просто братский, а один народ. С украинцами получилась эта штука. Их переформатировали, им сказали: вы не русские, вы украинцы, древние укры, от вас пошел Иисус, вы выкопали Черное море, вы вообще отдельная нация, арийцы. У них там все понятно.