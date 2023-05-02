В Италии отменены железнодорожные рейсы из-за протестов

Требования у протестующих, можно сказать, традиционные. Улучшение условий труда и повышение заработной платы. Данная забастовка продлится всего сутки. Ее демонстранты назвали предупреждающей. Обратит ли правительство внимание на требования работников – вопрос. Но как показывает практика, руководство европейских стран на призывы сотрудников предпочитает закрывать глаза. Впрочем, в таком случае властям придется самим извиняться перед пассажирами за отмененные железнодорожные рейсы. А их только за сегодня – десятки.