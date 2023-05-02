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В Италии отменены железнодорожные рейсы из-за протестов

02 мая 2023 18:51
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Новости Италии. В Европе продолжаются забастовки транспортников. К стачкам присоединились жители Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии отменены железнодорожные рейсы из-за протестов-1

Требования у протестующих, можно сказать, традиционные. Улучшение условий труда и повышение заработной платы. Данная забастовка продлится всего сутки. Ее демонстранты назвали предупреждающей. Обратит ли правительство внимание на требования работников – вопрос. Но как показывает практика, руководство европейских стран на призывы сотрудников предпочитает закрывать глаза. Впрочем, в таком случае властям придется самим извиняться перед пассажирами за отмененные железнодорожные рейсы. А их только за сегодня – десятки.  

# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

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