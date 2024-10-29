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Трамп пообещал рассказать о «маленьком секрете» и вызвал панику у демократов

29 октября 2024 14:51
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Во время предвыборной кампании в Нью-Йорке экс-президент США Дональд Трамп рассказал о «маленьком секрете», с которым он поделится в конце предвыборной гонки. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп упомянул о секрете, обращаясь к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, сказав, что это поможет в руководстве страной. Сам Джонсон подтвердил наличие секрета, но не стал делиться подробностями. Источники, знакомые с политикой Трампа, предполагают, что секрет может относиться к его телемитингам с республиканцами в Конгрессе.

При этом недостаток информации спровоцировал громкие дискуссии среди демократов. Они мгновенно отреагировали на его слова, пишет NYT.

Предстоящие выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост главы государства поборются кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

# Международная политика

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