Дугин: БРИКС – это институт, который фиксирует многополярный клуб в качестве объединения

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим обстановку вокруг Беларуси и России. В эфире русский философ Александр Дугин. Александр Дугин, философ: Коллеги, есть фразы, от которых необходимо избавляться раз и навсегда: права человека, гражданское общество, многосторонний мир, устойчивое развитие – это глобалистские термины, они идеологически заряжены противоположным нам, сторонникам многополярного мира, сторонникам нашей восточнославянской цивилизации, вообще сторонникам настоящего справедливого миропорядка. Вот эти концепты, они как раз направлены в разрушительном ключе. Мы их повторяем, потому что они навязаны нам.

Нам кажется, что гражданское общество – замечательно. А все это зловещие идеологические либеральные конструкты, призванные поразить нас в самое сердце. Так же и многосторонность, так же и устойчивое развитие – все это придумали глобалисты – для сокращения населения принудительно, для пропаганды абортов и демократического вырождения.

Гражданское общество продумано для того, чтобы оттенить политические интересы, политический реализм, права человека для того, чтобы демонтировать гражданство национальное и так далее. И многосторонность для того, чтобы создать такой симулякр многополярности. Так вот, многополярный мир действительно обретает сегодня плоть. БРИКС – это тот институт, который фиксирует этот многополярный клуб в качестве объединения, уже настоящего объединения крупнейших стран, и Запад уже не может больше не иронизировать над этим объединением, не говорить, что оно не имеет никакого значения, что это случайный клуб по интересам, и туда могут вступить какие-то люди, он ни к чему никого не обязывает. А на самом деле, вот в Казани этой осенью, совсем недавно, в этом октябре, творилось будущее. Будущее будет многополярным. И тот факт, что Гуттериш, глава ООН, приехал туда, и Лукашенко там был, и страна, как вы сказали правильно, Реджеп Эрдоган, это вторая армия в НАТО, приехал туда... Приехали к Путину в разгар кампании по демонизации России, в [разгар – прим. ред.] санкционной войны против нас, в разгар кровавого конфликта в Украине, лидеры многополярного мира, объединяющий большинство человечества, самые яркие президенты самых крупных и самых фундаментальных держав посещают Казань, это означает, что американская западная гегемония кончилась. Все. Начинается в совершенно иной мир.