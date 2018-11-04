Прямой эфир

Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек

04 ноября 2018 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Растет количество жертв непогоды в Италии. С начала недели погибли уже не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек-1

На итальянских островах Сицилия и Сардиния действует наивысший уровень опасности. Ветер, скорость которого достигала 130 километров в час, с корнем вырывал деревья и словно нити рвал линии электропередачи.

Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек-4

Почти 160 тысяч жителей остались без света. Сильное наводнение привело к транспортному коллапсу – размыты дороги, в некоторых регионах сошли оползни.

Обнадёжить местных жителей и туристов синоптики пока не могут. По прогнозам, дожди будут идти до конца недели.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью
04 ноября 2018 12:19

Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью

В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли
04 ноября 2018 12:06

В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли

Во Флориде при стрельбе в студии йоги два человека погибли и пятеро пострадали
03 ноября 2018 12:53

Во Флориде при стрельбе в студии йоги два человека погибли и пятеро пострадали