Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек

Новости Италии. Растет количество жертв непогоды в Италии. С начала недели погибли уже не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Растет количество жертв непогоды в Италии. С начала недели погибли уже не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На итальянских островах Сицилия и Сардиния действует наивысший уровень опасности. Ветер, скорость которого достигала 130 километров в час, с корнем вырывал деревья и словно нити рвал линии электропередачи.
Почти 160 тысяч жителей остались без света. Сильное наводнение привело к транспортному коллапсу – размыты дороги, в некоторых регионах сошли оползни.
Обнадёжить местных жителей и туристов синоптики пока не могут. По прогнозам, дожди будут идти до конца недели.