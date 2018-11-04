Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек

Новости Италии. Растет количество жертв непогоды в Италии. С начала недели погибли уже не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На итальянских островах Сицилия и Сардиния действует наивысший уровень опасности. Ветер, скорость которого достигала 130 километров в час, с корнем вырывал деревья и словно нити рвал линии электропередачи.