Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью

Новости России. Под Рязанью прорвало газопровод: высота огненного столба достигала 15 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарево от огня было видно в нескольких соседних районах. После прорыва вспыхнул пожар – загорелся лесной массив.