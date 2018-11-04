Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью

Новости России. Под Рязанью прорвало газопровод: высота огненного столба достигала 15 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Под Рязанью прорвало газопровод: высота огненного столба достигала 15 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зарево от огня было видно в нескольких соседних районах. После прорыва вспыхнул пожар – загорелся лесной массив.
На тушение пожара было направлено 10 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет, газоснабжение домов и предприятий в регионе не нарушено.