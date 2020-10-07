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Политолог Шпаковский: очень слабо повёл себя Жээнбеков. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах

07 октября 2020 18:03
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Новости Кыргызстана. Что происходит сейчас в Бишкеке и в чем причины протестных акций?

Мнение политолога Александра Шпаковского в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Кыргызстане произошел антиконституционный переворот»

Политолог Шпаковский: очень слабо повёл себя Жээнбеков. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах-1

Александр Шпаковский, политолог:  
С сожалением можно говорить о том, что в Кыргызстане произошел антиконституционный переворот, очередной в истории этой страны. Надо сказать, что там за все 30 лет суверенного развития был всего лишь один мирный прецедент передачи власти от одного президента к другому. Однако и этот прецедент завершился весьма драматически, потому что преемник Сооронбай Жээнбеков уже буквально через два месяца начал уголовное преследование своего предшественника. И, как известно, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев оказался в тюрьме по разного рода обвинениям. Тоже сопровождался его захват столкновениями, насилием и гибелью людей.

«Сейчас в Кыргызстане очередная фаза политического кризиса, из которого это государство не выходит»

Сейчас в Кыргызстане очередная фаза политического кризиса, из которого это государство не выходит. Причины тут разные. На мой взгляд, очень некорректно все это сводить исключительно к войне кланов, о чем привычно говорят разные эксперты и политологи – противостояние между севером и югом страны, различными родовыми группировками, этническое противостояние между киргизами и узбеками. Это все, безусловно, имеет место быть, как и многие другие внутренние причины, в частности разрушение экономики, ее плачевное состояние, высокая степень криминализации общества, высокий уровень безработицы, когда молодые кыргызстанцы вынуждены уезжать за рубеж в поисках трудоустройства, и трансферты от трудовых мигрантов превышают бюджет государства.

Конечно, все эти внутренние причины есть, они являются первоочередными. Но есть и ряд внешних факторов, в том числе деятельность неправительственных организаций, которых очень много в Кыргызстане, они в основном с прозападным финансированием. Есть турецкий контекст. Есть, конечно, контекст, связанный с международными террористическими организациями, исламским терроризмом, идеей исламского экстремизма. Достаточно популярно среди молодежи республики, и это тоже следствие той социально-экономической обстановки тяжелой, которая сложилась в Кыргызстане.

«Сейчас в стране царит полная анархия»

Сейчас в стране царит полная анархия. Для иллюстрации могу сказать, что захвачены, разграблены, разгромлены не только органы государственной власти, но и офисы ведущих компаний, золотодобывающих в первую очередь. В стране находятся несколько источников золотодобычи, притом одно из них – месторождение «Кумтор» – очень крупное.

Политолог Шпаковский: очень слабо повёл себя Жээнбеков. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах-4

Но дошла ситуация до такого абсурда, что разгромлен даже фонд медицинского страхования, из которого осуществлялись доплаты медицинским работникам, которые борются на передовой с коронавирусом. Кстати, и в этом плане ситуация в Кыргызстане очень сложная, поэтому остается только пожелать этой стране скорейшей стабилизации.  

Сотрудники правоохранительных органов опасаются выходить на улицу в форме

Пока очевидно, что политики, которые претендуют на власть, не в полной мере руководят уличными протестами. В том же в Бишкеке в течение суток дважды менялись так называемые народные мэры. Сотрудники правоохранительных органов в принципе опасаются выходить на улицу в форме. Порядок пытаются поддерживать так называемые дружинники. Понятно, что о полноценной деятельности по охране правопорядка здесь и речи быть не может.

Очень слабо себя повел президент Жээнбеков. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах  

Еще хотел бы сказать пару слов о причинах столь резкого обрушения государственной власти. Понятно, что есть и внешние, и внутренние факторы, но есть и личностные факторы. Очень слабо, на мой взгляд, себя повел президент Жээнбеков, который не выполнил свои функции Верховного Главнокомандующего, главы государства, который должен день и ночь стоять на защите конституционного строя. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах, диалоге.  

Любые переговоры с погромщиками фактически означают утрату власти и начало в стране хаоса

Политолог Шпаковский: очень слабо повёл себя Жээнбеков. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах-7

А логика конституционных переворотов такова, что любые переговоры с погромщиками фактически одномоментно означают утрату власти и начало в стране хаоса.  

Бывший президент Украины Янукович тоже вступал в переговоры. Как мы помним, это закончилось его бегством из страны. Таких примеров на самом деле очень и очень много.  

Поэтому еще раз пожелаем Кыргызстану, который является нашим союзником в Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности, мира.  

О Курманбеке Бакиеве: его правление сейчас в Бишкеке уже не вспоминают с такой неприязнью, как это было раньше

Наверное, в этих условиях не столь уж неправильными выглядят действия белорусской стороны, которая в свое время приняла решение приютить на нашей территории еще одного свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, правление которого, кстати, сейчас в Бишкеке уже не вспоминают с такой неприязнью, как это было еще некоторое время назад. А наоборот говорят, что в общем-то это глава государства, который пытался навести в стране порядок, в том числе решительно боролся с преступностью, за что, кстати, во многом и пострадал, хотя там были и другие причины. Был далеко не самым худшим руководителем.  

Политолог Шпаковский: очень слабо повёл себя Жээнбеков. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах-10

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