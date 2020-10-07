Политолог Шпаковский: очень слабо повёл себя Жээнбеков. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах

Александр Шпаковский, политолог:

С сожалением можно говорить о том, что в Кыргызстане произошел антиконституционный переворот, очередной в истории этой страны. Надо сказать, что там за все 30 лет суверенного развития был всего лишь один мирный прецедент передачи власти от одного президента к другому. Однако и этот прецедент завершился весьма драматически, потому что преемник Сооронбай Жээнбеков уже буквально через два месяца начал уголовное преследование своего предшественника. И, как известно, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев оказался в тюрьме по разного рода обвинениям. Тоже сопровождался его захват столкновениями, насилием и гибелью людей.

«Сейчас в Кыргызстане очередная фаза политического кризиса, из которого это государство не выходит»

Сейчас в Кыргызстане очередная фаза политического кризиса, из которого это государство не выходит. Причины тут разные. На мой взгляд, очень некорректно все это сводить исключительно к войне кланов, о чем привычно говорят разные эксперты и политологи – противостояние между севером и югом страны, различными родовыми группировками, этническое противостояние между киргизами и узбеками. Это все, безусловно, имеет место быть, как и многие другие внутренние причины, в частности разрушение экономики, ее плачевное состояние, высокая степень криминализации общества, высокий уровень безработицы, когда молодые кыргызстанцы вынуждены уезжать за рубеж в поисках трудоустройства, и трансферты от трудовых мигрантов превышают бюджет государства.

Конечно, все эти внутренние причины есть, они являются первоочередными. Но есть и ряд внешних факторов, в том числе деятельность неправительственных организаций, которых очень много в Кыргызстане, они в основном с прозападным финансированием. Есть турецкий контекст. Есть, конечно, контекст, связанный с международными террористическими организациями, исламским терроризмом, идеей исламского экстремизма. Достаточно популярно среди молодежи республики, и это тоже следствие той социально-экономической обстановки тяжелой, которая сложилась в Кыргызстане.

«Сейчас в стране царит полная анархия»

Сейчас в стране царит полная анархия. Для иллюстрации могу сказать, что захвачены, разграблены, разгромлены не только органы государственной власти, но и офисы ведущих компаний, золотодобывающих в первую очередь. В стране находятся несколько источников золотодобычи, притом одно из них – месторождение «Кумтор» – очень крупное.