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Эксперт из Украины: «Киргизия является классическим примером дестабилизации, «цветных революций»

07 октября 2020 17:10
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Новости мира. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. На фоне протестов идет самовольный захват должностей, предприятий и месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, СТВ: 
Общество сотрясает преступная активность отдельных группировок. И справиться с очагами неразберихи мешают все новые вызовы. Ситуация близка к кыргызской пословице «на каждое сегодня есть свои завтра». И хочется по аналогии добавить: на каждую революцию есть свой заказ. Уж Украина-то об этом помнит.  

Эксперт из Украины: «Киргизия является классическим примером дестабилизации, «цветных революций»-1

Руслан Бортник, директор украинского института политики:  
Необходимо понимать, что Киргизия является классическим примером дестабилизации, «цветных революций». Даже сейчас существует определенный термин, называется «киргизинг», то есть бесконечная дестабилизация, бесконечный силовой способ смены власти, влияния на власть, что демонстрирует отсутствие функционирующих государственных механизмов в этой стране.  

Наверное, параллель с Украиной можно провести. Во-первых, то, что достаточно слабое государство, отсутствие верховенства права и качественной политической культуры, которая позволяет одинаково интерпретировать действительность, договариваться, грубо говоря. Это формальные политические партии, за которыми стоят те или иные региональные группы, финансовые группы. Это противостояние между севером и югом или между востоком и западом, на примере Украины.  

Ожидать стабильности в этих зонах, в этих странах достаточно сложно. Они подвержены постоянным силовым или уличным сменам властей. Только после победы одного из геополитических центров или после формирования сильных национальных элит, консенсуса национальных элит, которые смогут между собой договориться, то ли в Киргизии, то ли в Украине, то ли в Беларуси, только после этого возможно серьезная и длительная во времени нестабилизация системы управления.  

Эксперт из Украины: «Киргизия является классическим примером дестабилизации, «цветных революций»-4

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# Акции протеста # Руслан Бортник # Ксения Худолей # Фотофакт

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