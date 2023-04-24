Чьи интересы отстаивают западные политики и как на это реагируют граждане? Рассказали депутаты Европарламента

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Вы, наверное, знаете, что среди украинских беженцев растет движение за другую Украину. Его сторонники считают, что текущую войну можно было не допустить, что жителям Украины и России придется многое обсудить, так как это два соседских народа. Считаете ли вы, что здравомыслящие политики в Европе будут готовы сотрудничать со сторонниками этого движения – за другую Украину?

Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии:

К сожалению, политики чаще всего обманывают ожидания жителей в любой стране. Я уверен, что и в Украине, и в России есть те, кто не согласен с действиями властей, и это естественно для любой страны. Что касается свободы СМИ, то СМИ контролируются государством как в Украине, так и в России. И в обеих странах людям сложно добиться, чтобы их голоса услышали. К сожалению, в Европе работа политиков тоже оставляет желать лучшего. Они представляют интересы совсем не жителей страны, а крупного бизнеса, в частности военно-промышленного комплекса в этом случае. Но войне сейчас гибнут люди. Разумеется, Зеленский и его друзья-олигархи не участвуют в боевых действиях, однако российские олигархи и друзья Путина остаются в тылу. Жители ЕС вообще не погибают в этой войне и не желают в ней участвовать, так что они понимают, что эта война глупа. Печально это повторять, но на своем веку я не наблюдал такого, чтобы политики в какой-либо из стран представляли интересы своих граждан.