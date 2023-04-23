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Почувствовали ли европейцы на себе экономический кризис? Опрос от Надежды Сасс

23 апреля 2023 18:55
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Почувствовали ли европейцы на себе экономический кризис? Опрос от Надежды Сасс-1

Цены очень выросли. Многие продукты я уже не могу себе позволить.

Почувствовали ли европейцы на себе экономический кризис? Опрос от Надежды Сасс-4

Чтобы не ощущать кризис, приходится больше работать. За этот год я нашел еще одну работу в Париже, чтобы обеспечивать свою семью.

Почувствовали ли европейцы на себе экономический кризис? Опрос от Надежды Сасс-7

Финансовый кризис очевиден. Сегодня мы ощущаем недостаток средств, чтобы позволить себе ту жизнь, которая была еще год назад.

Почувствовали ли европейцы на себе экономический кризис? Опрос от Надежды Сасс-10

Сегодня, откровенно говоря, мы столкнулись с несколькими кризисами во Франции. Один из них связан с пенсионной реформой, другой – с войной в Украине. В связи с этим стоимость многих продуктов, необходимых человеку, существенно возросла. Я небогатый человек и чувствую на своем кошельке эти изменения.

Почувствовали ли европейцы на себе экономический кризис? Опрос от Надежды Сасс-13

Для меня как для студента это неощутимо. Но общаясь со своими друзьями из других стран ЕС, я знаю, что ситуация ухудшилась. Многие очень страдают от этого кризиса.

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# Кризис в ЕС # Надежда Сасс # Фотофакт

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