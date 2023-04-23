Почувствовали ли европейцы на себе экономический кризис? Опрос от Надежды Сасс
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
– Цены очень выросли. Многие продукты я уже не могу себе позволить.
– Чтобы не ощущать кризис, приходится больше работать. За этот год я нашел еще одну работу в Париже, чтобы обеспечивать свою семью.
– Финансовый кризис очевиден. Сегодня мы ощущаем недостаток средств, чтобы позволить себе ту жизнь, которая была еще год назад.
– Сегодня, откровенно говоря, мы столкнулись с несколькими кризисами во Франции. Один из них связан с пенсионной реформой, другой – с войной в Украине. В связи с этим стоимость многих продуктов, необходимых человеку, существенно возросла. Я небогатый человек и чувствую на своем кошельке эти изменения.