Почувствовали ли европейцы на себе экономический кризис? Опрос от Надежды Сасс

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

– Цены очень выросли. Многие продукты я уже не могу себе позволить.

– Чтобы не ощущать кризис, приходится больше работать. За этот год я нашел еще одну работу в Париже, чтобы обеспечивать свою семью.

– Финансовый кризис очевиден. Сегодня мы ощущаем недостаток средств, чтобы позволить себе ту жизнь, которая была еще год назад.