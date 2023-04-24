В Британии в сравнении с 2022 годом цены на продукты и напитки выросли на 20%

Новости Британии. В Британии снижается покупательская способность. Зарплаты жителей, в отличие от цен в магазинах, не растут. А потому местным приходится урезать расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подорожали продукты питания и безалкогольные напитки в среднем на 20 % по сравнению с 2022 годом. И это стало самым большим ростом стоимости за последние 45 лет. На фоне увеличения стоимости продовольствия в Британии жители Королевства активно ищут скидки в супермаркетах и покупают уцененный товар. Изменить британцам пришлось и образ жизни. В частности, посещение ресторанов и других заведений теперь нельзя назвать ежедневной традицией.