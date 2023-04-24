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В берлинском аэропорту бастуют работники служб безопасности

24 апреля 2023 11:58
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Новости Германии. В берлинском аэропорту началась забастовка работников служб безопасности. Эта одна из крупнейших воздушных гаваней в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В берлинском аэропорту бастуют работники служб безопасности-1

Десятки рейсов отменены. Большинство из прибывающих самолетов будут перенаправлены в другие аэропорты. Протестующие пытаются добиться повышения заработной платы и улучшения условий труда. Забастовки с подобными требованиями уже не редкость для ФРГ. Ввиду одновременной стачки в Гамбурге, Дюссельдорфе и Кельне 20 апреля были отменены 700 авиарейсов.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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