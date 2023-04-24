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В Казахстане с июля разрешат работать 4 дня в неделю

24 апреля 2023 12:00
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Новости Казахстана. В Казахстане обновляют трудовое законодательство. С июля в стране появится 4-дневная рабочая неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане с июля разрешат работать 4 дня в неделю-1

Организации и компании смогут устанавливать новый рабочий график, но должны будут чередовать 4-дневки с привычными рабочими неделями. При этом общим выходным днем, как и прежде, остается воскресенье. Ранее опыт 4-дневной рабочей недели опробовали в некоторых странах Европы. В частности, в Бельгии и Британии. Правда, в Королевстве мнения по этому поводу разделились. Ведь суммарный объем работы от количества дней не меняется. Некоторым сотрудникам разобраться с делами за 4 дня, вместо привычных пяти, трудно.

# Работа # Новости Казахстана # Фотофакт

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