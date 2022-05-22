В США возник острый дефицит детского питания. Мамы начали продавать своё грудное молоко

Миллиарды долларов для Украины и игнорирование собственных проблем. Примерно так сейчас выглядит политика США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Миллиарды долларов для Украины и игнорирование собственных проблем. Примерно так сейчас выглядит политика США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там возник острый дефицит детского питания. Во всех магазинах пустые полки. А при покупке смесей через интернет цены просто поражают: они увеличились в несколько раз. В какой-то момент ситуация стала настолько критической, что некоторые мамы даже начали продавать свое грудное молоко. Такие объявления можно легко найти в интернете. Спасти ситуацию вызвалась Германия. Она отправляет в Штаты более 32 тонн детского питания.
Бен Табер, командир аэропорта 721 (Германия):
То, что вы видите позади меня, это процесс погрузки детского питания, которое отправляется в Соединенные Штаты, чтобы помочь с нехваткой детского питания. Вчера вечером нам позвонили из Транспортного командования Соединенных Штатов и сказали, что все можно загрузить в военный самолет.
Вот такой грузообмен. В Европу – оружие, на родину – детское питание. Его недостаток начал ощущаться еще в феврале, когда один из крупнейших производителей снял с продажи большую часть своей продукции. Она оказалась небезопасна. От заражения бактериальными инфекциями два ребенка скончались. Сейчас ситуация ухудшилась еще больше. Это связано с нарушениями цепочек поставок и ростом цен из-за огромной инфляции. В результате дефицит детских смесей в магазинах составляет более 40 %.