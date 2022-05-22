В США возник острый дефицит детского питания. Мамы начали продавать своё грудное молоко

Миллиарды долларов для Украины и игнорирование собственных проблем. Примерно так сейчас выглядит политика США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там возник острый дефицит детского питания. Во всех магазинах пустые полки. А при покупке смесей через интернет цены просто поражают: они увеличились в несколько раз. В какой-то момент ситуация стала настолько критической, что некоторые мамы даже начали продавать свое грудное молоко. Такие объявления можно легко найти в интернете. Спасти ситуацию вызвалась Германия. Она отправляет в Штаты более 32 тонн детского питания.

Бен Табер, командир аэропорта 721 (Германия):

То, что вы видите позади меня, это процесс погрузки детского питания, которое отправляется в Соединенные Штаты, чтобы помочь с нехваткой детского питания. Вчера вечером нам позвонили из Транспортного командования Соединенных Штатов и сказали, что все можно загрузить в военный самолет.