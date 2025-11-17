«Почтальон Победы» – кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают совместный фильм о войне

Народы, которые десятки лет назад вместе боролись за свободу, сейчас также вместе сохраняют историческую память, чтобы передать эти знания будущим поколениям. Кинематографисты Беларуси, Казахстана и России работают над созданием художественного фильма «Почтальон Победы». Проект станет первой за 35 лет полнометражной кинолентой совместного производства трех стран. Съемки картины под руководством российского режиссера Айнура Аскарова прошли под Минском. На той земле, где шли бои и решались судьбы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Элла Маркевич – о деталях съемочного процесса.

Действия фильма разворачиваются в 1943 году на оккупированной территории Беларуси. В центре сюжета – 18-летний Азамат – полевой почтальон, роль которого исполняет молодой казахстанский актер Алихан Нуржауов. Его герой – простой парень, мечтающий о подвиге. Юноша ежедневно преодолевает опасные маршруты, чтобы доставить почту на передовую. Пока однажды судьба не делает резкий поворот – он случайно обнаруживает группу немецких диверсантов.

Алихан Нуржауов, актер (Казахстан):

Мы хотим, чтобы все подвиги наших героев увековечились. И хотим донести то, что на первый взгляд незначительный человек может сделать важные действия, события и внести свой вклад во всеобщую Победу. Руководит съемочным процессом российский режиссер-постановщик Айнур Аскаров, известный умением мастерски воссоздавать исторические события через призму человеческих судеб. Фильм «Почтальон Победы» под Минском снимают кинематографисты из Беларуси, Казахстана и России.

Однако съемки в живописной белорусской локации стали для многим испытанием: короткий световой день, холод и болота потребовали от актеров и съемочной группы полной самоотдачи.