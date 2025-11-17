Прямой эфир

«Почтальон Победы» – кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают совместный фильм о войне

17 ноября 2025 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Народы, которые десятки лет назад вместе боролись за свободу, сейчас также вместе сохраняют историческую память, чтобы передать эти знания будущим поколениям. Кинематографисты Беларуси, Казахстана и России работают над созданием художественного фильма «Почтальон Победы». Проект станет первой за 35 лет полнометражной кинолентой совместного производства трех стран. Съемки картины под руководством российского режиссера Айнура Аскарова прошли под Минском. На той земле, где шли бои и решались судьбы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элла Маркевич – о деталях съемочного процесса.

«Почтальон Победы» – кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают совместный фильм о войне-2

Действия фильма разворачиваются в 1943 году на оккупированной территории Беларуси. В центре сюжета – 18-летний Азамат – полевой почтальон, роль которого исполняет молодой казахстанский актер Алихан Нуржауов. Его герой – простой парень, мечтающий о подвиге. Юноша ежедневно преодолевает опасные маршруты, чтобы доставить почту на передовую. Пока однажды судьба не делает резкий поворот – он случайно обнаруживает группу немецких диверсантов.

«Почтальон Победы» – кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают совместный фильм о войне-4

Алихан Нуржауов, актер (Казахстан):
Мы хотим, чтобы все подвиги наших героев увековечились. И хотим донести то, что на первый взгляд незначительный человек может сделать важные действия, события и внести свой вклад во всеобщую Победу. 

Руководит съемочным процессом российский режиссер-постановщик Айнур Аскаров, известный умением мастерски воссоздавать исторические события через призму человеческих судеб.

Фильм «Почтальон Победы» под Минском снимают кинематографисты из Беларуси, Казахстана и России.

«Почтальон Победы» – кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают совместный фильм о войне-6

Однако съемки в живописной белорусской локации стали для многим испытанием: короткий световой день, холод и болота потребовали от актеров и съемочной группы полной самоотдачи.

«Почтальон Победы» – кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают совместный фильм о войне-8

Василий Копейкин, актер (Россия):
Пришлось повозиться по болотам, немножко поутопать в гидрокостюмах. Первый такой интересный опыт. 

Исторически точно. За атмосферу военного времени и достоверность отвечают художники по костюмам, которые кропотливо работают над каждой деталью. Потертые шинели, стоптанные сапоги и аккуратно подобранные аксессуары. 

Подробности в видео.

# Фильмы о Беларуси # Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Губернатор Ростовской области рассказал о любви к белорусским продуктам
17 ноября 2025 17:44

Губернатор Ростовской области рассказал о любви к белорусским продуктам

Белорусский картофель по ГОСТу! Рассказываем, какого размера должен быть овощ
17 ноября 2025 17:33

Белорусский картофель по ГОСТу! Рассказываем, какого размера должен быть овощ

Как формируются цены и почему белорусское не всегда дешевле? Разобрались с экспертами
17 ноября 2025 17:30

Как формируются цены и почему белорусское не всегда дешевле? Разобрались с экспертами