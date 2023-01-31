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Число жертв теракта в Пакистане выросло до 90 человек

31 января 2023 09:19
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Новости Пакистана. Число погибших в результате теракта в мечети пакистанского Пешавара продолжает расти. Среди жертв уже 90 человек, свыше 50 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв теракта в Пакистане выросло до 90 человек-1

В больницах города введен режим чрезвычайной ситуации. На месте трагедии работают поисково-спасательные группы. Помогают разбирать завалы и местные жители. Нападение произошло 30 января днем в одном из самых укрепленных районов города, где расположены офисы полиции и управления по борьбе с терроризмом.

Число жертв теракта в Пакистане выросло до 90 человек-4

По предварительным данным, смертник вошел в мечеть во время молитвы и подорвал себя. В момент взрыва в храме и примыкающих к нему офисах находились около 500 человек. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из местных группировок.

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# Теракт # Новости Пакистана # Фотофакт

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