Число жертв теракта в Пакистане выросло до 90 человек

Новости Пакистана. Число погибших в результате теракта в мечети пакистанского Пешавара продолжает расти. Среди жертв уже 90 человек, свыше 50 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницах города введен режим чрезвычайной ситуации. На месте трагедии работают поисково-спасательные группы. Помогают разбирать завалы и местные жители. Нападение произошло 30 января днем в одном из самых укрепленных районов города, где расположены офисы полиции и управления по борьбе с терроризмом.

По предварительным данным, смертник вошел в мечеть во время молитвы и подорвал себя. В момент взрыва в храме и примыкающих к нему офисах находились около 500 человек. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из местных группировок.