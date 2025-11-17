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Баскетболисты «Минска» проиграли первый матч выездной серии Единой молодёжной лиги

17 ноября 2025 17:52
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Баскетболисты «Минска» неудачна начали выездную серию в Единой молодежной лиге. Наши парни встречались со сверстниками из команды «Нижний Новгород», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева завладели преимуществом со старта поединка и выиграли первую четверть с разницей в 9 очков, в дальнейшем белорусы выглядели более уверенно и приложили немало усилий, чтобы отыграться, однако не получилось – поражение со счетом 65:75. 

Самым результативным в составе столичного клуба стал Виталий Дучко, набравший 26 баллов. В регулярке играют 14 клубов, в плей-офф выйдет восьмерка лучших.

# Баскетбол

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