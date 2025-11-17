Производственные рекорды! Белорусский цементный завод выпустил более 2 млн тонн материала к ноябрю 2025-го

Этот материал с легкостью проходит проверку на прочность. Цемент – фундамент строительной отрасли. Перечислять направления, в которых он используется, можно бесконечно долго. Но ясно одно: белорусы знают, как работать с ним – обеспечить способны не только себя, но и зарубежных партнеров. Белорусский цементный завод зафиксировал впечатляющий результат производства – выпущено более 2 миллионов тонн материала и более 1,2 миллиона тонн поставлено на экспорт. И тут уж метафора «Цемент дружбы» приобретает дополнительное значение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что позволяет достигать столь высоких результатов, узнавала Юлия Мычка.

Костюковичский цемент используется на всех мегастройках страны. Заливали фундамент Белорусской АЭС, возводили Национальную библиотеку, взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта и Минскую кольцевую дорогу. Кроме того, завод обеспечивает сырьем другие белорусские предприятия, где с конвейеров сходят шифер, плитка и железобетонные конструкции. Ежегодно предприятие наращивает мощности и ставит новые производственные рекорды. Впечатляют и темпы этого года: впервые в истории предприятия планка в 2 миллиона тонн цемента достигнута уже ноябре.

Игорь Сергеев, генеральный директор предприятия «Белорусский цементный завод»:

Мы не первый год достигаем такого хорошего, значимого результата для коллектива. Мы достигли и в этом году 2 миллиона тонн. Предыдущий год тоже был непростым. А в этом году добились этого результата еще на 5 дней раньше. Это заслуга нашего коллектива. Огромная работа и созидание людей труда дают свой результат. Сегодня цементная отрасль развивается и приносит прибыль, но этот результат пришел не сразу. Предпосылки для рывка вперед были заложены 6 лет назад Указом Президента № 181, который определил развитие отечественной цементной промышленности.

Эта траектория развития хорошо отражает судьбу костюковичского завода. Времена были разными. Запуск производства в 1996 году совпал с началом трудовой биографии нынешнего заместителя директора предприятия Владимира Дровалева. Тогда Белорусский цементный завод был пионером отрасли, став первым в стране предприятием, где внедрили современный «сухой» способ производства. Он подавал большие надежды, но в середине 2010-х годов завод столкнулся с серьезными финансовыми проблемами: падением спроса, большими долгами и высокой себестоимостью продукции.

Тогда государство оказало предприятию поддержку. Были приняты решения о реструктуризации долгов и предоставлении налоговых льгот. Параллельно завод провел модернизацию, что позволило снизить затраты. Благодаря этим мерам в 2021 году завод впервые достиг проектной мощности. И что бы ни говорили скептики о том, что стране не нужно столько цемента, – он нужен, и не только нам.