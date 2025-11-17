Джош Брук признан лучшим защитником обороны минского «Динамо»

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 10-й недели регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для него эта награда стала первой в карьере. Канадец набрал три очка за минувшие 7 дней, его показатель полезности составил +8. Более того, в поединке с «Сочи» шайба Брука стала победной. На счету хоккеиста также два силовых приема, 10 блокированных бросков, отбор шайбы и перехват. «Зубры» на данный момент занимают третье место в таблице Западной конференции.