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Джош Брук признан лучшим защитником обороны минского «Динамо»

17 ноября 2025 17:52
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Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков 10-й недели регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Для него эта награда стала первой в карьере. Канадец набрал три очка за минувшие 7 дней, его показатель полезности составил +8. Более того, в поединке с «Сочи» шайба Брука стала победной. На счету хоккеиста также два силовых приема, 10 блокированных бросков, отбор шайбы и перехват. «Зубры» на данный момент занимают третье место в таблице Западной конференции.

Следующий матч подопечные Дмитрия Квартальнова проведут уже завтра против череповецкой «Северстали». Стартует – в 19:30.

# Хоккей

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