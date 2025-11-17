«Хёрши» Протаса обыграл «Лихай Вэлли» Колосова в матче АХЛ

В Американской хоккейной лиге состоялось белорусское дерби. «Херши» с Ильей Протасом в составе на домашнем льду взял верх над «Лихай Вэлли» Алексея Колосова со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный нападающий победителей поразил ворота соперников, охраняемые еще одним белорусом на 54 минуте, набрав тем самым очки в третьей игре кряду. Эта шайба позволила сравнять цифры на табло и перевести игру в овертайм – там удача оказалась на стороне «медведей». В 14 матчах сезона земляк заработал 10 результативных баллов при показателе полезности +4.

Голкипер проигравших совершил 35 сейвов и был признан третьей звездой поединка. Всего Колосов в текущем розыгрыше одержал пять викторий, а процент отраженных бросков составил 91,6 при коэффициенте надежности 2,49.