Губернатор Ростовской области рассказал о любви к белорусским продуктам

Крупнейший проект в истории Союзного государства Беларуси и России еще больше увеличит масштаб. Александр Лукашенко раскрыл детали предстоящего строительства третьего энергоблока Белорусской атомной станции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 85-90 % его смогут построить белорусские специалисты, а основные элементы возьмем у России. При этом идею реализации этого проекта поддержал Владимир Путин. Об этом заявил белорусский лидер на встрече с губернатором Ростовской области.

Ростовская область – житница России, но и у одного из крупнейших сельскохозяйственных и продовольственных центров соседнего государства есть интерес к белорусскому АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я встречаюсь с вами (понимаю, что такое губернатор в России), чтобы продвинуть наши отношения. И на вас очень рассчитываю. Ростов нам нужен. Доверие очень большое. Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки – вы это хорошо знаете. Поэтому нам надо удержать свое. Беларусь и Россия были вместе и будут. Никто не сможет разорвать наше единство, как кому бы это ни хотелось. Это не позволят люди, народы. Это надо выдержать. Это надо удержать. При всем изобилии продуктов питания из стран глобального юга российские покупатели выбирают белорусское. Губернатор признался: на его столе тоже наши продукты.

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области России:

У меня есть мой знакомый, который ездит в Беларусь отдыхать. Каждый раз, когда он возвращается, я прошу, чтобы он с собой перевез белорусской колбасы, белорусского сыра, белорусского масла. Действительно оно очень вкусное и по старым советским ГОСТам: без всяких добавок, лишних, не нужных. Проверенный рецепт сотрудничества – это поставки техники и кооперация в промышленности. Эти направления сегодня же обсудили в правительстве.

Самая прямая дорога к потребителю лежит через мультибрендовые центры. В Ростове заканчивается строительство такого представительства (бенефициар МАЗ), но там будет представлено все машиностроение Беларуси. От новых моделей до самых мелких запчастей.



Александр Лукашенко:

Надо расширяться. Крутой [Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси] такую задачу получил. Я как-то упустил, даже не думал, что с вами буду встречаться сегодня. Я его там этими задачами нашпиговал, но он как посол это хорошо знает. Говорю: ты с губернатором встречайся, с ним ориентируйся на то, что он скажет. Поэтому я очень ценю наши встречи.