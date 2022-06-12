Центральный банк Латвии повысил прогноз инфляции. Показатель составит почти 15%

На этом фоне жизнь в Прибалтийской республике становится все дороже и труднее. Еще больше ситуация усугубится с приходом зимы. Как заявили местные власти, из-за будущего тяжелого отопительного сезона латвийцы станут еще чаще запрашивать пособия. Поэтому людям рекомендуют задуматься об этом уже сейчас, так как зимой у правительства не будет необходимых финансов для поддержки населения.

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