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Турцию накрыл мощный ураган. Деревья и людей сносит как пушинку

12 июня 2022 11:47
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Новости Турции. На Турцию обрушился мощный ураган. Один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турцию накрыл мощный ураган. Деревья и людей сносит как пушинку-1

Кроме того, в стране идут проливные дожди. Они вызвали наводнения. В Анкаре затопило целые улицы и дома. А ветер буквально сносит людей и деревья. В жилых кварталах продолжаются поисковые работы. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие несколько дней сложные погодные условия сохранятся. Ожидаются дожди и грозы. Население просят соблюдать меры предосторожности. А все массовые мероприятия отменены.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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