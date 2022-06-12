Турцию накрыл мощный ураган. Деревья и людей сносит как пушинку

Новости Турции. На Турцию обрушился мощный ураган. Один человек погиб, еще несколько пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в стране идут проливные дожди. Они вызвали наводнения. В Анкаре затопило целые улицы и дома. А ветер буквально сносит людей и деревья. В жилых кварталах продолжаются поисковые работы. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие несколько дней сложные погодные условия сохранятся. Ожидаются дожди и грозы. Население просят соблюдать меры предосторожности. А все массовые мероприятия отменены.