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В Латвии с июля цены на газ вырастут в среднем на 77%

10 июня 2022 13:32
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Новости Латвии. Жители Латвии будут больше платить за газ. С июля цены вырастут в среднем на 77 %. Итоговая стоимость будет зависеть от объема потребления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Латвии с июля цены на газ вырастут в среднем на 77%-1

Так, для домов с газовыми плитами плата составит около 10,5 евро в месяц вместо прежних 7. В сотни раз больше придется заплатить тем, кто использует газ для обогрева. Цена вырастет до 300 евро – это вдвое дороже прежнего уровня. Но и это не самый худший сценарий. В случае обострения энергетического кризиса подачу газа могут сократить или вовсе прекратить. Об этом заявили в компании, отвечающей за газоснабжение в Латвии. В меньшей степени это затронет простых людей, а вот промышленным предприятиям, производителям продуктов питания и фермерам надо готовиться к худшему.  

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# Газ # Фотофакт

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