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Даже товары первой необходимости не всем по карману. Цены на продукты растут в Литве

10 июня 2022 17:22
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Новости Литвы. В Литве стремительно беднеет население. Из-за роста цен некоторые обыденные товары стали для литовцев роскошью. Многие вынуждены покупать только то, в чем нуждаются больше всего, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Даже товары первой необходимости не всем по карману. Цены на продукты растут в Литве-1

Однако даже товары первой необходимости не всем по карману. Так, только мясо курицы подорожало на 150 %. Кроме того, цены выросли и на картошку, подсолнечное масло, сметану и яйца. В среднем их стоимость увеличилась более чем на 100 %. За последний год выросли цены даже на самые дешевые товары. Прирост составил почти 25 %. И, как прогнозируют экономисты, это еще не предел.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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