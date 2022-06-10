Даже товары первой необходимости не всем по карману. Цены на продукты растут в Литве

Новости Литвы. В Литве стремительно беднеет население. Из-за роста цен некоторые обыденные товары стали для литовцев роскошью. Многие вынуждены покупать только то, в чем нуждаются больше всего, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Однако даже товары первой необходимости не всем по карману. Так, только мясо курицы подорожало на 150 %. Кроме того, цены выросли и на картошку, подсолнечное масло, сметану и яйца. В среднем их стоимость увеличилась более чем на 100 %. За последний год выросли цены даже на самые дешевые товары. Прирост составил почти 25 %. И, как прогнозируют экономисты, это еще не предел.