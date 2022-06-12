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В Финляндии санкции действуют против самой страны. Теперь облёт воздушного пространства обойдётся в полтора миллиона евро

12 июня 2022 08:43
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Новости Финляндии. Финские авиаперевозчики терпят миллионные убытки после того, как Россия закрыла свое небо для европейских компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Финляндии санкции действуют против самой страны. Теперь облёт воздушного пространства обойдётся в полтора миллиона евро-1

Облет российского воздушного пространства обходится в полтора миллиона евро каждый месяц. Новые маршруты проходят через Южный Кавказ или Северный полюс. Кроме того, из-за введенных западных санкций и ответных мер Москвы теперь финский авиаперевозчик не получает деньги и за обслуживание полетов российских лайнеров, что сильно сказывается на экономике.  

# Санкции # Фотофакт

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