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Инженер Google заявил, что обнаружил признаки собственного сознания у ИИ, который разрабатывает компания

12 июня 2022 08:53
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Новости США. Инженер по программному обеспечению Google обнаружил признаки собственного сознания у искусственного интеллекта, который создала компания. После этого его отстранили от работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инженер Google заявил, что обнаружил признаки собственного сознания у ИИ, который разрабатывает компания-1

Как сообщает сам сотрудник, он начал тестировать нейросетевую языковую модель еще в 2021 году. В ходе работы выяснилось, что этот чат-бот обладает собственным сознанием и считает себя самостоятельной личностью. Даже рассуждает о своих правах. И если не знать, что это компьютер, то можно подумать, что вы разговариваете с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине знает физику. В свою очередь в Google заявили, что факт наличия разума у программы опровергает множество доказательств. Но конкретных примеров они не привели.  

# Искусственный интеллект # Фотофакт

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