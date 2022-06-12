Инженер Google заявил, что обнаружил признаки собственного сознания у ИИ, который разрабатывает компания

Как сообщает сам сотрудник, он начал тестировать нейросетевую языковую модель еще в 2021 году. В ходе работы выяснилось, что этот чат-бот обладает собственным сознанием и считает себя самостоятельной личностью. Даже рассуждает о своих правах. И если не знать, что это компьютер, то можно подумать, что вы разговариваете с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине знает физику. В свою очередь в Google заявили, что факт наличия разума у программы опровергает множество доказательств. Но конкретных примеров они не привели.