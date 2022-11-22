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В Вильнюсе снесут памятник советским воинам, несмотря на запрет ООН

22 ноября 2022 13:37
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Новости Литвы. В Литве снесут очередной памятник советским воинам. Мэр Вильнюса 22 ноября сообщил о решении демонтировать мемориал красноармейцам на Антакальнисском кладбище. И это несмотря на то, что он находится под защитой ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе снесут памятник советским воинам, несмотря на запрет ООН-1

Вильнюсский градоначальник признался, что уже получил запрет международной организации на уничтожение памятников и мемориалов. Но, по его словам, власти столицы этого делать и не собираются. Они просто намерены, цитата, «осторожно демонтировать советские стелы». Работы по демонтажу начнутся в ближайшее время. Стоит отметить, что памятник неоднократно подвергался атаке вандалов, которые заливали его краской и оставляли оскорбительные надписи.

# Памятники # Ремигиюс Шимашюс # Новости Литвы # Фотофакт

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