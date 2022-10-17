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Caritas: около 2 миллионов итальянских семей живут в абсолютной нищете

17 октября 2022 18:35
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Новости Италии. В стране новый рекорд, на этот раз его установила бедность. Около 2 миллионов итальянских семей живут в абсолютной нищете, что является предельно высоким показателем для страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Caritas: около 2 миллионов итальянских семей живут в абсолютной нищете-1

Об этом в ходе доклада сообщила благотворительная организация «Каритас». При этом наибольшая бедность зафиксирована у детей и подростков. Немного лучше показатели у работающего населения от 18 до 34 лет. Неожиданно, но меньше всего от недостатка денег страдают пенсионеры.

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# Кризис в Италии # Новости Италии # Фотофакт

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