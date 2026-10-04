Новости по тегу #Кризис в Италии

Сотни тракторов парализовали движение в городе Джела, требуя от властей остановить разорение.
Протесты охватили крупнейшие авиаузлы – Рим, Милан и Неаполь. По информации профсоюзов, к акции присоединились почти 90 % персонала.
По данным Национального института статистики, они не имеют возможности удовлетворить базовые потребности в еде, одежде и жилье – это максимальный показатель с 2014 года.
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