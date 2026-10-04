Прямой эфир

Новости по тегу #Кризис в Италии

Сицилийские фермеры устраивают протест из-за роста цен на дизельное топливо
04 октября 2026 10:44

Сицилийские фермеры устраивают протест из-за роста цен на дизельное топливо

В Италии забастовка работников авиации привела к отмене почти 300 рейсов
26 февраля 2026 19:47

В Италии забастовка работников авиации привела к отмене почти 300 рейсов

Рекордный уровень бедности в Италии – почти 6 млн человек оказались на грани выживания
15 октября 2025 19:53

Рекордный уровень бедности в Италии – почти 6 млн человек оказались на грани выживания

Caritas: около 2 миллионов итальянских семей живут в абсолютной нищете
17 октября 2022 18:35

Caritas: около 2 миллионов итальянских семей живут в абсолютной нищете

Жители Италии начали сжигать свои счета за электроэнергию
15 сентября 2022 13:59

Жители Италии начали сжигать свои счета за электроэнергию

В Италии каждый 12-й гражданин живет за чертой бедности
28 июня 2018 08:21

В Италии каждый 12-й гражданин живет за чертой бедности

Эксперты: к 2014 году без работы останутся более 12% итальянцев
25 июня 2013 17:05

Эксперты: к 2014 году без работы останутся более 12% итальянцев

Премьер-министр Италии подал в отставку
22 декабря 2012 17:09

Премьер-министр Италии подал в отставку