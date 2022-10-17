В Германии из-за забастовки пилотов отменено 200 рейсов

Самолеты прекратят вылетать из аэропортов Дюссельдорфа, Кельна, Гамбурга и Штутгарта. Из-за стачки будут вынуждены сдать билеты более 20 тысяч пассажиров. Профсоюз требует, чтобы руководство авиакомпании облегчило условия труда пилотов. Из-за дефицита летчиков они вынуждены проводить больше времени в полете, не успевая при этом полноценно отдохнуть, что влияет на безопасность полетов.