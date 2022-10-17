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В Германии из-за забастовки пилотов отменено 200 рейсов

17 октября 2022 13:32
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Новости Германии. Около 200 рейсов отменено в Германии из-за начавшейся трехдневной забастовки пилотов крупнейшей авиакомпании страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за забастовки пилотов отменено 200 рейсов-1

Самолеты прекратят вылетать из аэропортов Дюссельдорфа, Кельна, Гамбурга и Штутгарта. Из-за стачки будут вынуждены сдать билеты более 20 тысяч пассажиров. Профсоюз требует, чтобы руководство авиакомпании облегчило условия труда пилотов. Из-за дефицита летчиков они вынуждены проводить больше времени в полете, не успевая при этом полноценно отдохнуть, что влияет на безопасность полетов.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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