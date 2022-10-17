Шведы стали быстро беднеть, многие не могут прокормить детей

Новости Швеции. В Швеции множество семей сильно пострадали от роста инфляции и не могут прокормить детей. Об этом сообщили благотворительные организации страны. По их словам, из-за высоких цен шведы стали быстро беднеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремительно падает покупательная способность домохозяйств. И все больше жителей сталкивается с жесткой нехваткой денег на самые обычные нужды. Как рассказали представители благотворительных организаций, жители страны получают небольшие пособия на детей, в связи с этим им приходится просить о помощи, что многими воспринимается как постыдный факт. Тем не менее к ним стали чаще обращаться семьи, которые раньше никогда этого не делали.