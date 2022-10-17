Так, в Литве зафиксировано рекордно низкое потребление электроэнергии. Пересмотреть свои привычки жителей и отдельных бизнесменов заставили цены на энергоресурсы. В результате некоторые люди пошли на радикальные меры: выключают свет и отказываются от электроприборов. В итоге живут в полумраке, зато платят по счетам в конце месяца. Хотя быт при этом вести гораздо сложнее, чем до санкций. Часть горожан отказались от подогрева пола и сушек для белья.

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