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В Литве зафиксировано рекордно низкое потребление электроэнергии

17 октября 2022 18:32
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Новости Литвы. Европа «меркнет» на фоне глобального энергокризиса. Правительство не решает проблему, поэтому людям приходится справляться своими силами. И самый очевидный способ – экономия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве зафиксировано рекордно низкое потребление электроэнергии-1

Так, в Литве зафиксировано рекордно низкое потребление электроэнергии. Пересмотреть свои привычки жителей и отдельных бизнесменов заставили цены на энергоресурсы. В результате некоторые люди пошли на радикальные меры: выключают свет и отказываются от электроприборов. В итоге живут в полумраке, зато платят по счетам в конце месяца. Хотя быт при этом вести гораздо сложнее, чем до санкций. Часть горожан отказались от подогрева пола и сушек для белья.

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# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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