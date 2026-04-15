BZ: Зеленский выставил ЕС требования после поражения Орбана на выборах

Владимир Зеленский в ходе поездки в ФРГ потребовал от канцлера Фридриха Мерца в кратчайшие сроки передать Киеву финансовую помощь, пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

В материале указано, что Зеленским Мерцу выдвинуто ключевое требование: Киев намерен получить кредит Евросоюза в размере 90 млрд евро. Украинский политик полагает, что Берлину необходимо взять на себя инициативу и достичь политического одобрения кредита.

Автор указывает, что Киев торопит ЕС ввиду поражения премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.

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